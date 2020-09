07 set 2020

Dopo la pausa di domenica, i rossoblù hanno ripreso la preparazione in vista dell’inizio del campionato: squadra in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Il gruppo ha iniziato la seduta con un’attivazione a secco, per proseguire con esercizi dedicati al lavoro metabolico, prima senza e poi con la palla. Mister Di Francesco e il suo staff hanno poi impegnato i calciatori in una serie di partitelle a tema. In chiusura di allenamento partita a campo ridotto.