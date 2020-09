Di Francesco: “Grande disponibilità dei ragazzi”

04 set 2020

Primo test stagionale per i rossoblù, avversaria l’Olbia. Al termine, questo il commento del mister Di Francesco: “Era la prima partita, abbiamo cercato di fare alcune cose, esasperando anche alcuni concetti che fanno parte del percorso, come ad esempio il tenere la palla rasoterra. A volte siamo stati disordinati nel cercarci gli spazi, ma sono soddisfatto dell’abnegazione mostrate dai ragazzi nel replicare le soluzioni provate in allenamento; la strada è lunga, se fossimo stati troppo avanti mi sarei preoccupato. Mancavano alcuni giocatori impegnati in Nazionale, alcuni ragazzi sono arrivati ieri sera e si sono ben comportati pur non conoscendo alcuni concetti, altri giovani possono avere risentito dell’emozione e sono in grado di dare ancora di più rispetto a quel che abbiamo visto. Poi non abbiamo preso gol contro un avversario ben disposto che ci ha dato poco spazio in campo aperto, non è poco”.

UN BEL PUNTO DI PARTENZA

“In questa prima parte della mia esperienza a Cagliari mi ha colpito la grande disponibilità da parte di tutti, non solo da parte dei giocatori. Poi vengono le partite e i risultati, ma sentirmi a mio agio nel mio modo di lavorare è un punto di partenza importante”.

ASPETTANDO I TIFOSI NEGLI STADI

“A causa della situazione provocata dal Covid, stiamo vivendo la preparazione alla stagione in modo totalmente diverso dal solito. Ma da tutte le esperienze è possibile trarre degli insegnamenti; quel che mi dispiace è avere gli stadi vuoti, non sentire il calore e anche la pressione della gente che ci fa rendere al meglio. In passato quando mi è capitato di affrontare il Cagliari in trasferta ho constatato il calore di quello stadio, il pubblico diventa per davvero il dodicesimo giocatore in campo. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, mi auguro che possano tornare allo stadio quanto prima”.