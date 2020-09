Tecnica e tattica

03 set 2020

Si è conclusa la prima giornata di lavoro del Cagliari ad Aritzo: dopo la seduta di questa mattina allo “Stadio del Vento”, i rossoblù si sono allenati nuovamente questo pomeriggio.

La squadra inizialmente è stata divisa in due gruppi per svolgere la fase di attivazione tecnica. A seguire lavoro tecnico-tattico: i calciatori hanno eseguito delle esercitazioni a campo aperto in cui venivano riprodotte diverse situazioni di gioco. In chiusura partitella a campo ridotto: in gol per la squadra gialla Gagliano, Rog e Pavoletti. Si è allenato regolarmente Simeone, ha svolto buona parte della seduta con la squadra Oliva.