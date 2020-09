Prima seduta ad Aritzo

03 set 2020

Prima seduta di allenamento per il Cagliari in ritiro precampionato ad Aritzo: questa mattina i rossoblù sono scesi in campo allo “Stadio del Vento” agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff.

La sessione si è aperta con l’attivazione a secco. A seguire, il gruppo è stato impegnato in una serie di giochi di posizione. Lavoro tattico con sviluppi offensivi per poi andare a concludere l’azione con il tiro in porta. Ultima parte dell’allenamento dedicata ai tiri da fuori area.

Ha lavorato parzialmente con il gruppo Christian Oliva. A riposo precauzionale Giovanni Simeone per una leggera dorsalgia.

Nel pomeriggio alle 17.15 è prevista la seconda seduta di allenamento della giornata: si aggregano al gruppo in ritiro i Primavera Bruno Conti, Francesco Cusumano, Abel Kanyamuna e Michele Masala.

Domani pomeriggio alle 16.30 i rossoblù sosterranno un test contro l’Olbia. Per informazioni e modalità di vendita dei biglietti, è possibile consultare il sito del Comune di Aritzo.