Venerdì il test contro l’Olbia

02 set 2020

+ -

Venerdì 4 settembre il Cagliari disputerà un test contro l’Olbia allo stadio del Vento di Aritzo: squadre in campo alle 16.30. Per i tifosi l’occasione di vedere all’opera i rossoblù di mister Di Francesco, impegnati già domani in una doppia seduta di allenamento.

I posti sono limitati: l’ingresso sarà consentito solo ai titolari di biglietto acquistato in prevendita. Il costo del biglietto è di 10 euro, 5 i ridotti. Cancelli aperti dalle ore 15. Per ulteriori informazioni e modalità di vendita, è possibile consultare il sito del Comune di Aritzo.