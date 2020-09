Carta: “Un inizio molto stimolante”

02 set 2020

“Affronteremo subito una serie di gare impegnative sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto tattico, con quattro partite su sei fuori casa: sarà per questo un inizio molto stimolante, dovremo essere bravi a farci trovare pronti scendendo in campo da Cagliari, con la giusta consapevolezza e determinazione”, così il Direttore sportivo rossoblù Pierluigi Carta a margine della composizione del calendario di Serie A stagione 2020-21.

“Stiamo allestendo una rosa di livello, che guardi anche al futuro e possa così costituire un patrimonio per il Club. I calciatori che arrivano qui devono voler fortemente indossare la nostra maglia, avendo ben chiaro cosa rappresenta per la nostra Terra. La squadra dovrà giocare con quel pizzico di sana sfrontatezza che rende possibile ogni impresa, facendo divertire i nostri tifosi che speriamo di accogliere presto allo stadio. Mister Di Francesco e il suo staff hanno trasmesso da subito dei messaggi chiari ai ragazzi per costruire la giusta mentalità. Ci vorrà un po’ di tempo ed equilibrio, ma l’unica strada che conosciamo è quella del lavoro quotidiano, a 360 gradi: questo ci porterà a costruire le basi di una solida identità tecnica, che non può essere assolutamente slegata da un forte e profondo sentimento di appartenenza”.