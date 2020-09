Lavoro metabolico e partita

01 set 2020

+ -

È cominciata una nuova settimana di lavoro per il Cagliari: i rossoblù continuano la preparazione precampionato e questo pomeriggio si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. Primo allenamento con la squadra per il neo acquisto Razvan Marin.

Ad aprire la seduta di oggi una serie di esercizi di attivazione a secco; poi i calciatori sono stati divisi da mister di Francesco e il suo staff in quattro gruppi per svolgere un lavoro di tipo metabolico. A seguire lezioni di tattica: i difensori hanno lavorato sulla linea; centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su combinazioni, movimenti in fase offensiva per arrivare alla conclusione a rete. Per chiudere una partitella su campo ridotto.

Assenti Alessio Cragno, Andrea Carboni, Federico Marigosu e Sebastian Walukiewicz, impegnati con le rispettive Nazionali. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Christian Oliva; allenamenti individuali per Guglielmo Vicario e Damir Ceter, che oggi ha svolto sua prima seduta di lavoro ad Asseminello. A riposo gli infortunati Ciocci e Pereiro.

Gli appuntamenti di domani: alle 12 la Lega Serie A presenterà il calendario della stagione 2020-21. La squadra si allenerà al mattino e nel pomeriggio partirà quindi alla volta di Aritzo dove resterà in ritiro sino al 4 settembre.