Marin: “Convinto dal progetto della Società”

01 set 2020

+ -

Il nuovo acquisto del Cagliari Răzvan Marin ha rilasciato le sue prime parole da calciatore rossoblù al canale ufficiale del Club: “Sono felice di essere arrivato qui a Cagliari: mi è piaciuto il progetto della Società, mi è stata data molta fiducia. Oggi i tifosi mi hanno riservato davvero una calda accoglienza” (guarda il video del suo primo giorno in rossoblù).

LE CARATTERISTICHE DI GIOCO

“Penso di avere una buona capacità di passaggio, un tiro potente dalla distanza e visione di gioco. Queste sono le mie caratteristiche principali: il resto del mio repertorio tecnico i tifosi lo vedranno in partita”.

IL MITO GHEORHE HAGI

“Sono cresciuto nella sua Accademia, è stato anche il mio allenatore. Da lui ho imparato tanto, tutti sanno che è il miglior giocatore rumeno di tutti i tempi: è stato per me un idolo e un modello, così come lo è stato mio padre, che ha giocato diversi anni nella Steaua. Tra i calciatori più recenti, apprezzo Xavi e Iniesta”.

LA SERIE A

“Tutti sanno che la Serie A è un campionato molto prestigioso, ci giocano tanti calciatori forti. Sono motivatissimo, non vedo l'ora di cominciare”.

CAGLIARI E LA SARDEGNA

“Ho sentito dire tante belle cose sulla città di Cagliari, sulla Sardegna e sulla gente, che è molto calda e amichevole. Ma prima di tutto voglio iniziare a giocare a calcio, poi penserò a godermi la città e l’Isola”.