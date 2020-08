Forza e tattica

28 ago 2020

Pomeriggio di allenamenti per il Cagliari che continua al Centro sportivo di Assemini il ritiro precampionato.

I rossoblù hanno lavorato per reparti, divisi in due gruppi. Dopo un lavoro di forza in palestra, i difensori si sono dedicati in campo a delle esercitazioni sulla linea. Per centrocampisti e attaccanti focus su combinazioni, movimenti, ricerca degli spazi per liberarsi e andarsi alla conclusione a rete.

Christian Oliva ha continuato a lavorare in personalizzato; Guglielmo Vicario da oggi ha iniziato degli allenamenti individuali ad Asseminello.

Domani mattina ultima seduta della settimana.