Biancu e Lella all'Olbia

28 ago 2020

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al termine della stagione dei calciatori classe 2000 Roberto Biancu e Nunzio Lella all’Olbia. Contestualmente al prestito, Biancu ha rinnovato il suo contratto con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, Biancu ha debuttato in Serie A con la maglia del Cagliari il 28 maggio 2017 contro il Milan. La prossima sarà per lui la quarta stagione a Olbia, dove nell'aprile 2018 divenne uno dei primi "millennials" del calcio italiano a segnare in un campionato professionistico. Centrocampista di qualità e visione di gioco, ha alle spalle un lungo percorso nelle Nazionali giovanili e in Gallura vanta un ruolino di 81 presenze con 6 gol e 6 assist.

Lella, mezzala che ha prolungato lo scorso marzo il suo rapporto con il Club sino al 30 giugno 2023, disputerà la sua seconda stagione nell'Olbia, con la quale ha già totalizzato 29 partite e un gol. Dotato di notevole struttura fisica e ottime qualità di interdizione e inserimento, sin dalla prima esperienza nel calcio professionistico ha confermato quanto di buono fatto vedere nel Settore giovanile rossoblù, riuscendo così a guadagnarsi sempre maggiori spazi con i bianchi di Gallura.