27 ago 2020

I calciatori rossoblù Andrea Carboni e Federico Marigosu sono stati convocati dal neo CT dell'Under 20 Alberto Bollini per uno stage che si terrà a Tirrenia dal 30 agosto al 5 settembre.

Il raduno è funzionale ai prossimi impegni della squadra azzurra, in campo ad ottobre nella fase èlite di qualificazione alle finali del campionato europeo Under 19, interrotto per via dell’emergenza determinata dal Covid-19: le avversarie saranno Slovenia, Norvegia e Islanda.