Doppia seduta ad Asseminello

26 ago 2020

Doppia seduta di lavoro oggi ad Asseminello dove i rossoblù continuano a svolgere la preparazione precampionato: lavoro atletico, esercitazioni tecniche, tattica e una partitella nel programma odierno.

Al mattino la squadra si è allenata divisa per reparti: dopo un lavoro di forza in palestra, i difensori sono stati impegnati in esercitazioni specifiche sulla linea; centrocampisti e attaccanti hanno eseguito sviluppi e combinazioni offensive.

La seduta del pomeriggio è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica: sotto la supervisione di mister Di Francesco, i difensori hanno lavorato in una metà campo con il vice allenatore Francesco Calzona; nell’altra i circuiti tecnici di centrocampisti e attaccanti seguiti dal collaboratore Stefano Romano. I gruppi si sono poi uniti e i calciatori si sono dedicati a una lunga serie di giochi di posizione. A chiudere l’allenamento una partitella giocata sui 60 metri, gialli contro rossi, decisa da Giovanni Simeone.

Da oggi la squadra resterà in ritiro al Centro sportivo di Assemini sino alla mattina di sabato 29 agosto, domani è in programma una nuova doppia seduta di allenamento. Fissate le nuove date del ritiro ad Aritzo: il Cagliari sarà ospite del Comune barbaricino da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre.