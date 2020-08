Mattinata di allenamenti

25 ago 2020

Il Cagliari al lavoro al Centro sportivo di Assemimi: nella mattinata di oggi i rossoblù hanno continuato a svolgere delle sedute di allenamento a piccoli gruppi dirette da mister Di Francesco e dallo staff.

Hanno cominciato i difensori, impegnati inizialmente in esercizi di attivazione tecnica e in lavori specifici sulla linea. In chiusura lavoro metabolico. Anche i centrocampisti e gli attaccanti hanno svolto una parte atletica, per poi concentrarsi su esercitazioni specifiche dedicate alla fase offensiva: combinazioni e movimenti per concludere l’azione con il tiro in porta. Nel mentre Oliva proseguiva la sua tabella di lavoro personalizzato.

Il Cagliari si ritroverà ad Asseminello domani mattina per proseguire la preparazione precampionato: i rossoblù si alleneranno anche al pomeriggio.