Cagliari Calcio e Latte Arborea ancora assieme

Il Cagliari Calcio e Latte Arborea, prima azienda lattiero-casearia della Sardegna, annunciano di aver sottoscritto un accordo per il rinnovo della loro partnership. Un rapporto che si consolida, capace di andare oltre la semplice sponsorizzazione: il logo del Gruppo Arborea continuerà a comparire sulla manica delle maglie gare anche in occasione della stagione 2020-21; le due società rafforzeranno il loro impegno per promuovere assieme nel territorio, specie tra i più piccoli, l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata e adottare sani stili di vita. Un lavoro capillare che verrà portato avanti negli istituti scolastici e nelle Scuole calcio della Cagliari Football Academy.