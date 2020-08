Al via la settimana di lavoro dei rossoblù

24 ago 2020

È cominciata una nuova settimana di allenamenti per il Cagliari: agli ordini di mister Di Francesco la squadra prosegue al Centro sportivo di Assemini la preparazione precampionato. Anche questo pomeriggio i rossoblù si sono allenati divisi in piccoli gruppi. Dopo gli esercizi di attivazione, i difensori hanno svolto dei lavori specifici sulla linea; centrocampisti e attaccanti sono stati impegnati in una serie di giochi di posizione. Per tutti i calciatori la seduta si è conclusa con un lavoro metabolico.

Christian Oliva, dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi di oggi, ha iniziato un programma di lavoro personalizzato.

Il Cagliari si allenerà nuovamente domani mattina ad Asseminello.