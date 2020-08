Tecnica e tattica

22 ago 2020

+ -

Prosegue la preparazione precampionato del Cagliari al Centro sportivo di Assemini: questo pomeriggio staff e calciatori hanno ricevuto la visita del Presidente Giulini, che ha assistito agli allenamenti da bordocampo.

Come da programma i rossoblù hanno lavorato a piccoli gruppi: le sedute sono iniziate con delle esercitazioni di attivazione tecnica, a seguire lavoro specifico per reparti. I difensori si sono concentrati sui movimenti della linea; centrocampisti e attaccanti hanno svolto delle serie di combinazioni per andare al tiro in porta.

Domani la squadra osserverà una giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio.