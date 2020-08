Lavoro per reparti

21 ago 2020

+ -

Nuova giornata di allenamenti per il Cagliari ad Asseminello, dove i rossoblù hanno iniziato a svolgere la preparazione precampionato. Dalla mattina al tardo pomeriggio i calciatori si sono presentati come da programma al Centro sportivo per lavorare in campo su base individuale, divisi in piccoli gruppi.

Le sedute sono iniziate con una parte atletica supervisionata dal preparatore Nicandro Vizoco: per tutti attivazione a secco e lavoro metabolico. Mister Di Francesco e lo staff hanno quindi proposto alla squadra delle esercitazioni specifiche a reparto: i difensori hanno lavorato sulla linea; combinazioni per andare al tiro per centrocampisti e attaccanti.

Gli allenamenti continueranno domani sempre ad Asseminello.