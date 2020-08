Di nuovo in campo

20 ago 2020

Primo allenamento stagionale per il Cagliari: dopo i test sanitari eseguiti in mattinata, i calciatori sono arrivati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini - a scaglioni programmati - per svolgere in campo delle sessioni su base individuale, divisi in piccoli gruppi.

Agli ordini di mister Eusebio Di Francesco e del suo staff, dopo una prima parte dedicata al lavoro metabolico, i rossoblù sono stati impegnati in una serie di esercitazioni tecnico-tattiche per difensori, centrocampisti e attaccanti.

Domani ad Asseminello è in programma una nuova giornata di allenamenti, dal mattino al pomeriggio.