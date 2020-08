Al via la stagione 2020-21 del Cagliari

17 ago 2020

Ancora poche ore e si ricomincia, inizia la stagione 2020-21 del Cagliari. Si riparte dal Centro sportivo di Assemini: i calciatori si ritroveranno nel pomeriggio di domani, martedì 18 agosto, per sottoporsi assieme a tutto lo staff ai test molecolari. Mercoledì primo giorno di lavoro: sempre ad Asseminello la squadra si allenerà a piccoli gruppi distribuiti nell’arco della giornata. Giovedì 20, dopo nuovi test sanitari, la partenza alla volta di Aritzo: check-in e pranzo all’Hotel Sa Muvara, poi alle 18 si terrà il primo allenamento dei rossoblù allo Stadio del Vento. Da venerdì 21 a domenica 23 in programma tutti i giorni delle doppie sedute di allenamento. Il Cagliari saluterà quindi la località barbaricina e, dopo un giorno di pausa, riprenderà martedì 25 agosto ad Asseminello dove la squadra – impegnata ancora in doppie sedute di lavoro giornaliere - proseguirà il ritiro sino a sabato 29. La preparazione continuerà quindi sempre nel Centro sportivo di Assemini da martedì 1° settembre.

Ecco la lista dei 27 calciatori rossoblù convocati da mister Di Francesco per iniziare il ritiro precampionato:

PORTIERI

Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Niccolò Cabras; Alessio Cragno

DIFENSORI

Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Ivan Michelotti; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz

CENTROCAMPISTI

Filip Bradarić; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko Rog