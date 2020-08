Pierluigi Carta è il nuovo Direttore sportivo

03 ago 2020

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore sportivo a Pierluigi Carta.

Nato a Cagliari, il 13 aprile 1978, Carta ha mosso i suoi primi passi da dirigente sportivo proprio nella squadra della sua città natale: ad appena 28 anni ha iniziato a collaborare con il Club all’interno della direzione sportiva, distinguendosi per abnegazione, serietà e competenza.

Con l’acquisizione della società da parte del Presidente Giulini, ha continuato il suo percorso di crescita professionale a supporto sia della prima squadra che del Settore giovanile. A inizio 2016 il trasferimento all’Olbia, con cui conquista subito la promozione tra i professionisti. In Gallura, Carta si propone come un Direttore sportivo moderno, in grado di applicare le sue capacità organizzative e gestionali all’intera società, fondamentale figura di raccordo tra campo e uffici. Durante la sua gestione, il Club centra sempre l’obiettivo della permanenza in Lega Pro e soprattutto favorisce l’inserimento di tanti giovani promettenti, molti dei quali arrivati dal vivaio rossoblù. A seguito di questo proficuo lavoro, il Cagliari gli offre la possibilità di tornare a casa per occuparsi del Settore giovanile in qualità di Responsabile, incarico che ricoprirà a partire da luglio 2019.

Raccolta l’eredità dei suoi predecessori, con lui il Settore continua a crescere e migliorarsi. La Primavera occupa stabilmente le prime posizioni di classifica: una stagione da incorniciare quella appena terminata, conclusa al secondo posto dopo il blocco imposto dall'emergenza Covid, ma comunque impreziosita dall’esordio in prima squadra di ben quattro giovani. Anche le squadre nazionali U17, U16, U15 sono artefici - sino alla sospensione di marzo - di un buon campionato, che le porta a posizionarsi in zona play-off. I risultati ottenuti vanno però oltre l’ambito sportivo: grazie al suo approccio manageriale, infatti, Carta lavora a 360 gradi su tutta la struttura, migliorando gli aspetti organizzativi e dando impulso costante alle strategie di sviluppo del vivaio.

Per Carta arriva così ora un’altra promozione, il coronamento di un percorso professionale iniziato tanti anni fa in rossoblù. Da Direttore sportivo sarà chiamato a guidare un nuovo progetto tecnico, occupandosi sia della prima squadra che del Settore giovanile. Un lavoro di team: in questo sarà coadiuvato infatti da Andrea Cossu, primo collaboratore del Direttore sportivo, che avrà una supervisione su tutte le acquisizioni effettuate dal Club; e da Roberto Colombo, che gestirà il monitoraggio di tutti i rossoblù in prestito e si occuperà della gestione delle relazioni internazionali.

Il neo Direttore sportivo metterà a disposizione del Cagliari le sue idee, la sua esperienza e le capacità sin qui brillantemente dimostrate.

Complimenti Pierluigi, buon lavoro!