Si chiude alla "Scala del calcio"

01 ago 2020

La tribolata Serie A 19.20 termina nel weekend, a compimento di una stagione da quasi 12 mesi, "unicum" nella storia del calcio mondiale. I rossoblù archiviano un campionato dai due volti, a prescindere dalla lunga sosta forzata, e lo fanno (oggi alle 20.45) in casa del Milan di Pioli e Ibrahimovic, lanciatissimo grazie ad un girone di ritorno e un post-lockdown di primo livello.

CAGLIARI CARICO

La prestigiosa e limpida vittoria sulla Juventus ha restituito al Cagliari un po' di entusiasmo affievolito dai precedenti risultati non esaltanti, permettendo di guardare con fiducia non solo all'ultima giornata ma anche al futuro ormai alle porte. La prima da titolare, condita dal primo gol da professionista, di Luca Gagliano ha fatto da copertina di una serata felice, sulla cui scia c'è grande voglia di ben figurare anche nell'ultima recita alla "Scala del calcio". Il gruppo si è confermato unito e stimolato, mostrando orgoglio e prestazioni egregie in tutti i componenti, seppure alle prese con acciacchi e defezioni anche fisiologiche dopo lunghissime fatiche.

I PENSIERI DI ZENGA

Il mister rossoblù sfoglia la margherita e fa la conta dei giocatori a disposizione, giovani rampanti compresi. Difesa a tre, come annunciato in conferenza stampa alla vigilia, trequartista da decidere, l'infaticabile Simeone a guidare davanti insieme a Joao Pedro, se non ci saranno implicazioni sul fisico del brasiliano, uscito malconcio dalla gara di mercoledì. Al di là di moduli e nomi, la prima regola sarà quella di confermare l'atteggiamento visto contro la Juventus, in grado di fare la differenza anche al cospetto di una grande squadra come quella rossonera.

MILAN SOLIDO

Romagnoli e compagni hanno sbalordito tutti dopo il lockdown, facendo la voce grossa con tutte le migliori squadre della Serie A e arrivando ad insidiare, senza successo, il quinto posto della Roma, venendo comunque costretti ai preliminari di Europa League. Attorno a Ibrahimovic il Milan si è cementato, facendo maturare giovani e calciatori bisognosi di fiducia per rilanciarsi: da Rebic a Calhanoglu passando per Kessie, Conti e Leao, tra gli altri. Una rincorsa poderosa che iniziò proprio dalla vittoria per 2-0 a Cagliari, un girone fa.

COME SEGUIRE LA GARA

