Milan-Cagliari, numeri e curiosità

01 ago 2020

Appuntamento stasera al "Giuseppe Meazza" con Milan-Cagliari: è l'ultima fatica della stagione 19.20 per le due squadre, si chiude il campionato per lasciare spazio alla coda europea e tuffarsi quindi nelle prossime avventure dell'annata 2020-21.

I PRECEDENTI

Sarà la sfida numero 76 tra Milan e Cagliari, che ha vinto in 8 occasioni con 26 pareggi e 41 affermazioni rossonere. Il Milan, tra l'altro, è la squadra con cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A, e contro i sardi viene da una striscia di 4 successi e un KO, con la porta mantenuta inviolata nelle ultime due occasioni. Era l'ottobre 2008 quando per l'ultima volta il Milan non trovò il gol contro il Cagliari (0-0), poi 20 gare sempre a segno.

L'ultimo punto ottenuto dal Cagliari in casa Milan è dell'ottobre 1999, finì 2-2. Nel 1997 l'ultimo successo rossoblù: era l'ultima giornata, proprio come oggi, nel giorno dell'addio al calcio di Franco Baresi, Muzzi firmò l'1-0 che permise di accedere allo sfortunato spareggio salvezza di Napoli, contro il Piacenza.