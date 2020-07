Il report da Asseminello

30 lug 2020

Dopo la vittoriosa serata della Sardegna Arena contro la Juventus, il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini, dove è iniziata la preparazione dell’ultima gara della stagione 2019-20: sabato sera i rossoblù saranno di scena allo Stadio San Siro contro il Milan.

La seduta di oggi ha visto la squadra divisa in due gruppi: per i calciatori che hanno accumulato più minutaggio nel match di ieri, lavoro defaticante tra palestra e campo; per gli altri lavori personalizzati.

Sempre a parte Oliva; Nainggolan e Pellegrini hanno proseguito le terapie.

Il Cagliari si ritroverà domani pomeriggio ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento.