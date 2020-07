Zenga: "Dimostrato il nostro valore"

30 lug 2020

+ -

C'è soddisfazione nelle parole di mister Walter Zenga, dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus alla Sardegna Arena. Il tecnico rossoblù elogia la prestazione collettiva e dei singoli, ritornando anche su alcuni passaggi di questa fase finale del campionato.



VITTORIA SIGNIFICATIVA

"La Juventus non ci ha regalato nulla, le grandi squadre non vogliono mai perdere e si è visto dalle facce dei suoi calciatori dopo la partita. I meriti vanno al Cagliari che ha mostrato le sue qualità anche in un campionato dai ritmi forsennati, così come sarà in parte anche nella prossima stagione. Sono arrivato l'1° marzo a Cagliari, poi è scattato il lockdown, mi sono immerso in questa realtà lavorando in modo certosino e con grande passione. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Al Cagliari nessuno si risparmia: parlo dei calciatori e del mio staff ma anche e soprattutto di tutte le persone che ogni giorno lavorano in questo ambiente. Questa vittoria è per loro".



LA FORZA DEL GRUPPO

"Battere la Juventus è sempre una grande gioia per tutti, per i ragazzi e i nostri tifosi. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, alla vigilia avevo ricordato le tante defezioni in successione di questo periodo, anche oggi qualche problemino c'è stato, ma il gruppo ha dimostrato che è costituito da uomini veri in grado di togliersi soddisfazioni grazie al lavoro quotidiano. Nessuno ha mai lesinato energie, i ragazzi si meritano di sorridere e di non essere etichettati nel modo sbagliato. Abbiamo potuto allenarci poco, in alcune occasioni si sono viste le cose che avevamo preparato: penso alla vittoria col Torino, ai match di Firenze e Bologna. Nell'allenamento di ieri siamo riusciti a rinfrescare certi concetti e stasera si sono visti".



GAGLIANO E MOLTI ALTRI IN COPERTINA

"Tutti hanno fatto una partita straordinaria: se devo fare qualche nome penso a Faragò in mezzo al campo con Ionita, ai tre difensori sempre molto attenti, a Cragno che è un portiere fantastico ormai ritrovato con tutte le sue doti, a Paloschi che ha dimostrato grande professionalità, a Joao Pedro che ha lavorato moltissimo a tutto campo, dimostrando di essere un calciatore strepitoso, duttile e molto intelligente. E poi siamo strafelici per il gol di Gagliano, che dimostra una volta di più quanti giovani interessanti abbia il Cagliari e quanto si possa lavorare in prospettiva. Mi confronto sempre con il mio staff tecnico, sapevamo dall'inizio che avremmo dato spazio ai ragazzi più giovani: oggi è toccato a Gagliano dopo Ladinetti, Carboni e Marigosu e vedere la faccia del ragazzo dopo il gol è una gioia enorme".



SARDEGNA E POPOLO ROSSOBLÙ SUPER

"La Sardegna è qualcosa di meraviglioso: questa terra insieme a questa città e lo stadio, ancor di più quando potrà essere di nuovo pieno. E poi la gente, i tifosi, che sono veramente appassionati e non abbandonano mai i propri colori. Quando ci sono queste componenti accetti anche i fischi, perché sai che alle spalle hai un popolo che ti sostiene fino all'ultimo, fino a quando lotti e ti sacrifichi sul campo".