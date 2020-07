Arriva la Juventus

29 lug 2020

Il Cagliari ospita stasera la Juventus (ore 21.45) per quella che sarà l'ultima sfida casalinga della stagione 19.20, prima della chiusura di sabato (ore 20.45) al "Meazza" contro il Milan. Rossoblù con tante assenze, come purtroppo è ormai abitudine della fase post-lockdown, al cospetto dei bianconeri di Sarri freschissimi di nono titolo consecutivo di campioni d'Italia.

VOGLIA DI LASCIARE IL SEGNO

Non ha usato mezze misure, alla vigilia, Walter Zenga, che ha spronato i suoi a riscattare le ultime prestazioni ondivaghe mettendo in campo spirito combattivo e capacità di giocarsi le proprie chance al cospetto di qualsiasi avversario, come fatto nel passato più e meno recente. Un gruppo, ha sottolineato il mister rossoblù, che non si risparmia mai e ha gettato il cuore oltre gli ostacoli costituiti da problemi fisici, noie muscolari, fratture e stanchezza, che hanno ridotto all'osso la rosa rendendo complicate le scelte e l'alternanza finalizzata al recupero delle energie.

DAVANTI AI CAMPIONI

La Juventus arriva in Sardegna con il sollievo di uno Scudetto vinto con più patemi degli altri anni. Un traguardo atteso ma non meno ambito e rilevante, ancor più alla luce di una scia mai vista prima. I ragazzi di Sarri, vittoriosi per 4-0 all'andata, scenderanno in campo con la testa libera e con massiccio turnover, ma in campo alcuni big del calibro di Buffon, Ronaldo e Higuain impreziosiranno una serata che quando si parla di Cagliari-Juventus è sempre di gala. E per i torinesi la testa sarà anche alla Champions League, grande obiettivo stagionale che vivrà nel ritorno degli ottavi contro il Lione una data campale.

LE PROBABILI SCELTE

Zenga ha fatto pretattica ma non troppo, dichiarando probabile il ritorno alla difesa a tre abbandonata contro l'Udinese e sperando nel recupero di Rog, assente tre giorni fa. Ladinetti giocherà in caso di centrocampo con due mezzali (Ionita e Rog), altrimenti sarebbe meno adatto in una mediana a due. Avrà la sua occasione, a partita in corso o dal 1', Pereiro, elogiato dal tecnico così come tutti gli altri ragazzi che vogliono chiudere al meglio questo campionato.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #LazioCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dall'Olimpico su Facebook, Twitter e Instagram.