Cagliari-Juventus, numeri e curiosità

29 lug 2020

I PRECEDENTI Sarà il confronto numero 78 in Serie A, i rossoblù hanno vinto 11 volte e pareggiato in 26 occasioni, ma il successo manca da 18 gare (15 affermazioni bianconere e 3 pareggi). Era il 2009, spettacolare 2-0 firmato Nenè e Matri, quando il Cagliari vinse per l'ultima volta in campionato.

SENZA LO STAKANOVISTA NAHITAN Nandez non ci sarà, squalificato. L'uruguaiano è il giocatore di movimento con il più alto minutaggio della Serie A post-lockdown, avendo calcato il prato verde per 990 minuti. 

SIMEONE SA COME SI FA Nel novembre 2016 Giovanni Simeone segnò due gol alla Juventus, fu la prima doppietta in Serie A nella carriera del Cholito, allora genoano.



BUON RUOLINO PER ZENGA

Il mister rossoblù ha un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta contro la Juventus. Sarri ha vinto 5 volte e pareggiato in un'occasione, perdendo in una circostanza contro il Cagliari.

TANTI ESORDI CONTRO IL CAGLIARI

Gli juventini Bonucci, Pjanic e Matuidi hanno esordito in Serie A contro il Cagliari, vittima preferita di Cuadrado (4 gol in 12 partite) e Bernardeschi (3 reti in 4 partite). Higuain, invece, ha segnato in 7 delle sue 9 sfide contro il Cagliari in Serie A, le uniche due volte a secco sono state però in Sardegna.

SQUALIFICATI E DIFFIDATI

Cagliari senza Nandez, Juventus senza Rabiot. I diffidati: Klavan, Lykogiannis, Rog, Simeone, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic.