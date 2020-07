Voucher, c’è tempo sino a sabato 25 per richiederli

24 lug 2020

I tifosi rossoblù avranno tempo sino a domani, sabato 25 luglio, per richiedere i voucher adottati - in ottemperanza al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 - in sostituzione degli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2019-20.

I voucher, validi 18 mesi dalla data di emissione, potranno essere impiegati per l’acquisto di biglietti o abbonamenti per la Sardegna Arena per la prossima stagione o per acquistare attrezzatura della stagione 2019-20: in questo caso il valore del voucher raddoppia. A disposizione dei tifosi gli store del Largo Carlo Felice e Piazza L'Unione Sarda, c’è tempo sino al 31 luglio.

Avere il proprio voucher è semplice: attraverso una procedura chiara e intuitiva nella piattaforma di TicketOne, gli abbonati riceveranno al proprio indirizzo email il voucher in formato PDF. Basta registrarsi alla piattaforma inserendo il numero di tessera associato all'abbonamento o al supporto cartaceo: il sistema calcolerà in automatico l'importo dei sei ratei cui si ha diritto.