Cragno: "Dispiaciuti per la sconfitta"

24 lug 2020

Non è bastata una sua grande prestazione – ben nove parate - per evitare la sconfitta in casa della Lazio: Alessio Cragno si conferma in ottimo spolvero e commenta così la prova fornita dai rossoblù all'Olimpico.

SERATA CON RAMMARICO

"Per quanto riguarda la prestazione personale sono felice, posso ritenermi soddisfatto, ma è chiaro che senza punti la gioia venga affievolita e ci sia rammarico da parte di tutti. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire contro una grande squadra come la Lazio, ognuno deve fare la sua parte e anche il portiere deve dare il suo contributo, io cerco sempre di dare il massimo. La parata più difficile? Penso quella su Immobile perché non ho visto partire la palla".

IL RAPPORTO CON ZENGA

"Mi dice di stare sereno e tranquillo, avere come allenatore uno che ha fatto la storia di questo ruolo è molto utile e affascinante. Io penso a lavorare al meglio per farmi trovare pronto e aiutare la squadra, sono contento di avere ritrovato il campo e la migliore condizione, sono a Cagliari ormai da sei anni, ho fatto le mie esperienze in giro per l'Italia, qui ho costruito una famiglia e sto molto bene".