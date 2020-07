Sotto le luci dell'Olimpico

23 lug 2020

Sotto con la Lazio. Mancano quattro partite alla fine del campionato, quattro sfide contro avversarie di grande livello. Il Cagliari ha ancora voglia di fare bene, le motivazioni per cercare di arrivare il più alto possibile in classifica sono forti. La grinta e la rabbia con la quale i rossoblù hanno reagito dopo essere rimasti in dieci, in svantaggio di un gol, contro il Sassuolo, la dicono lunga: il Cagliari è una squadra viva, che vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione per portare a casa punti. Anche sul campo di una big come la Lazio.

VERSO LA CHAMPIONS

Prima del lockdown, i biancocelesti erano l'anti-Juve per eccellenza. Alla ripresa però la formazione diretta da Simone Inzaghi, complici i tanti infortuni, non è riuscita a mantenere lo stesso passo. Il sogno scudetto che ad un certo punto del torneo sembrava realizzabile è svanito, adesso la Lazio deve lottare per un posto in Champions, obiettivo tra l'altro praticamente quasi raggiunto. Naturalmente anche i biancazzurri ci tengono a finire nel migliore dei modi una stagione che li ha visti grandi protagonisti; il raggiungimento del terzo posto è a portata di mano; il bomber Immobile è impegnato al vertice della classifica cannonieri in un testa a testa con Cristiano Ronaldo. Inoltre mister Inzaghi recupera alcuni preziosi elementi che erano rimasti fuori in precedenza, come Correa. Insomma, la Lazio scenderà in campo decisa a dimenticare gli incedenti di percorso e tornare alla vittoria.

LE FORZE A DISPOSIZIONE DI ZENGA

Anche Walter Zenga piano piano recupera alcuni pezzi del suo puzzle. Paolo Faragò, ad esempio, ha disputato una prova convincente contro il Sassuolo; Luca Ceppitelli e Fabio Pisacane hanno fornito ottime garanzie sul piano fisico. Torna a disposizione Artur Ionita, esplosività e atletismo saranno molto utili alla causa; sabato scorso poi Zenga ha tastato un altro ragazzo interessante come Riccardo Ladinetti. Forze fresche per un centrocampo che ha perso un alfiere come Radja Nainggolan ma può sempre contare sugli inossidabili Marko Rog e Nahitan Nandez. In avanti poi la brillantezza di Giovanni Simeone fa coppia con un Joao Pedro in fiducia e arrivato al centro numero 18 in campionato.

IL RICORDO DELL'ANDATA

La partita dell'andata, poco prima di Natale, continua a tormentare i sonni dei tifosi rossoblù. Sino al 96' il Cagliari era in vantaggio e avrebbe sopravanzato i biancazzurri in classifica. I due gol segnati nel tramonto del maxi recupero da Luiz Alberto e Caicedo hanno spostato i destini delle due squadre in questo campionato. Una ferita ancora aperta che però non inciderà sulla partita di domani se non nel desiderio dei rossoblù di prendersi una sana rivincita sportiva.

