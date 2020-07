Lazio-Cagliari, numeri e curiosità

23 lug 2020

VOLA, JOAO PEDRO! Sono 18 i gol di João Pedro in questo campionato, solo due giocatori nella storia del Cagliari hanno realizzato almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A: David Suazo (22 reti nel 2005/06) e Gigi Riva (in tre stagioni diverse tra il 1968 e il1972). Il brasiliano di Ipatinga, nel novembre 2014, segnò proprio in casa della Lazio il suo primo gol in Serie A, mentre l'altra sua rete ai biancocelesti è arrivata nell'ultima sfida in ordine di tempo in terra capitolina. Inoltre, il numero 10 è il miglior cannoniere brasiliano nei top-5 campionati europei 2019-20.



TEMPO DI SBLOCCARSI PER IL CHOLITO

Dopo quattro partite di fila in gol, uscendo dal lockdown, Giovanni Simeone non ha più trovato la rete nelle cinque successive sfide. Con il Cagliari in Serie A non è mai arrivato a una serie tanto lunga. Sono due le reti di Simeone contro la Lazio, una delle quali all'andata, entrambe in casa.

CACCIA AL GOL LONTANO DA CASA

Nelle precedenti due trasferte non è arrivata la rete per i rossoblù, che vogliono sfatare il tabù ed evitare un tris di "zeri" alla voce realizzazioni che manca da marzo 2019 (cinque match di fila in quel caso).

ZENGA CONTRO LA LAZIO

Sono sei i precedenti per Walter Zenga in panchina contro la Lazio in Serie A: due successi, due pareggi e due sconfitte peril tecnico rossoblù.