Zenga: “Pareggio meritato”

18 lug 2020

+ -

Un Cagliari dalle cento vite, capace di portare a termine una rimonta insperata, condotta in inferiorità numerica. Walter Zenga analizza la gara: “Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà col suo possesso palla, ma Cragno non ha dovuto compiere una sola parata, contro una squadra che viene da vittorie in serie e aveva segnato tre gol a tutti gli avversari. Stavolta invece gli emiliani sono andati in gol solo su un'azione d'angolo, nella quale siamo stati disattenti. Forse nel primo tempo siamo stati troppo bassi, passivi, abbiamo fatto fatica a ripartire. Dopo l'espulsione c'è stata una reazione, i ragazzi sono stati bravi ad attuare un 4-3-2 e ad andarsi a prendere un pareggio meritato”.

INTENSITÀ E ATTENZIONE

“Avevamo deciso di aspettarli per gestire al meglio i 90' di gara. Nella ripresa abbiamo giocato in dieci contro undici con un esordiente, Ladinetti, davanti alla difesa. La squadra ha fornito una prova di grande intensità e umiltà: con un pizzico in più di gamba avremmo potuto fare qualcosa di più. Anche contro l'Atalanta eravamo rimasti in partita, nonostante l'inferiorità numerica, segno di personalità e attenzione. Dopo il lockdown, abbiamo ottenuto 10 punti: non sono pochi”.

OBIETTIVI DA CONQUISTARE

“Mancano ancora quattro partite, ci aspettano avversari di livello. Giocare a calcio ti porta a fissare degli obiettivi, in primis onorare la maglia e dare sempre il massimo. Si può sempre migliorare, abbiamo 42 punti, un altro dei traguardi può essere superare i 47 record dell'era Giulini in A”.

GIOVANI LEONI

“Ladinetti è entrato emozionato, ha sbagliato i primi palloni, ma poi ha fatto il suo, giocando a due tocchi. Carboni ha dimostrato di poter stare in Serie A ma deve migliorare: nell'episodio del primo giallo, ad esempio, doveva essere più attento”.

LA TRASFERTA DI ROMA

“Abbiamo un giorno in più rispetto al solito per preparare la partita di giovedì contro la Lazio. Ci ritroviamo lunedì ad Asseminello, valuteremo le disponibilità e lavoreremo in funzione della gara di Roma”.