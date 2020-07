Joao Pedro: "Prova di carattere"

18 lug 2020

Torna al gol, lo fa su azione e firma il pareggio casalingo contro il Sassuolo: Joao Pedro, sempre più capocannoniere rossoblù, analizza così la partita della Sardegna Arena.

DI NUOVO IN GOL

"Finalmente è arrivato anche il gol, da troppo tempo non segnavo e soprattutto non lo faceva la squadra. Oggi si è vista una prova di carattere e abbiamo meritato questo punto al cospetto di una squadra forte e in grande condizione, che gioca bene a calcio e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà".

IL FINALE DI STAGIONE

"Dispiace quando non si riesce ad avere il miglior rendimento, la cosa più importante è lottare tutti insieme, lavorare in allenamento e in partita, mostrando personalità e voglia come abbiamo fatto oggi in un momento complicato. Vogliamo chiudere questa stagione al meglio, noi lavoriamo per fare il massimo: non è semplice perché si gioca a ritmi sostenuti e c'è poco tempo per costruire e sbagliare, ma noi non ci risparmiamo mai".