Defaticante ed esercitazioni tecniche

16 lug 2020

Rossoblù in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: sabato 18 luglio alla Sardegna Arena sarà Cagliari contro Sassuolo (ore 19.30). I calciatori maggiormente impegnati in gara hanno svolto oggi una seduta di scarico in palestra. Per il resto della squadra: attivazione ed esercitazioni tecniche. L’allenamento si è concluso con delle partitelle a campo ridotto.

Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Christian Oliva; terapie per Radja Nainggolan e Luca Pellegrini.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio per una nuova seduta.