Pisacane: "Dispiaciuti, guardiamo avanti"

15 lug 2020

+ -

Non nasconde l'amarezza né si sottrae alle responsabilità Fabio Pisacane, che commenta la sconfitta incassata dai rossoblù in casa della Sampdoria.

RAMMARICO DI SQUADRA

"Il risultato è pesante, tutti volevamo e auspicavamo un altro tipo di prestazione ed esito. Dispiace non essere riusciti a fare le cose al meglio, la cosa positiva è che si torna in campo immediatamente e sabato avremo la possibilità di riscattarci".

CHIUDERE AL MEGLIO

"L'obiettivo è guardare la classifica verso l'alto e non all'indietro. È chiaro che dopo un girone d'andata di alto livello l'obiettivo era rimanere in certe posizioni, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. In questo scorcio di campionato abbiamo ritrovato delle buone prestazioni e i risultati, oggi volevamo rimanere agganciati alle squadre che sono a pochi punti da noi. Non è successo, facciamo mea culpa e pensiamo a lavorare".

LA GARA DI GENOVA

"La condizione non è delle migliori, come per molte squadre, quando ti mancano anche alcuni elementi importanti è normale fare fatica. Siamo un gruppo di valore, dove nessuno si risparmia e chi viene chiamato in causa non fa mai mancare il suo apporto, ma oggi le cose non sono andate bene".