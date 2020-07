Tappa a Marassi

15 lug 2020

A Marassi contro la Sampdoria, una delle squadre più in forma del campionato, con la volontà e la determinazione di fare punti e risalire qualche gradino in classifica. Il compito del Cagliari, in questa giornata numero trentatré di campionato, non è dei più agevoli; ma allo stesso tempo è stimolante. Fermare la Samp potrebbe fare da apripista per un buon rush finale di torneo.

SAMPDORIA A CACCIA DI PUNTI

Per i blucerchiati è stato un campionato difficile: la squadra è rimasta impelagata nei quartieri bassi della classifica, dai quali però sta uscendo nelle ultime giornate. Tre vittorie in quattro partite l'hanno lanciata fuori dalla zona calda e anche contro l'Atalanta i doriani hanno fatto un'ottima figura, cedendo soltanto ad un quarto d'ora dalla fine. Del resto la Sampdoria ha conservato l'ossatura della scorsa stagione, quando con Marco Giampaolo in panchina, aveva sfiorato la qualificazione all'Europa League. Claudio Ranieri, vecchio cuore rossoblù, può contare su una rosa di assoluto valore, nella quale naturalmente spicca il veterano Quagliarella, intramontabile cannoniere. La Sampdoria andrà in campo decisa a prendersi i 3 punti per chiudere i conti col discorso salvezza al più presto, sfoderando gli acuti dei suoi solisti. Per la difesa rossoblù, si prospetta una serata impegnativa, ma l'affidabilità del reparto, protetto in modo adeguato dal resto della squadra, è una delle note liete dell'ultimo corso del Cagliari. Sei giocatori per tre posti, intercambiabili, a seconda delle esigenze e dell'avversario: non sono molte le squadre che possono vantare tale abbondanza. E un Cragno tornato ai massimi livelli è più di un conto aperto in banca.

CORAGGIO E DETERMINAZIONE

In fase offensiva invece il Cagliari ha brillato meno rispetto a quanto ci aveva abituato, ma bisogna tenere in conto anche i due gol di Simeone non convalidati per cavilli regolamentari. L'argentino però è in grande condizione, pure fisica, e da Joao Pedro ci si attende sempre il guizzo risolutivo. In altre parole: il Cagliari ha le armi per ritrovare la vena del gol in qualsiasi momento. Conterà lo spirito, che dovrà essere sempre propositivo, col volto rivolto verso la porta avversaria. Guai a farsi schiacciare e ad accettare il confronto nei pressi dell'area del Cagliari; il coraggio e la determinazione dovranno guidare la squadra ad un atteggiamento aggressivo, con la consapevolezza delle proprie possibilità. Molto dipenderà dalla capacità di ribaltare l'azione da parte dei centrocampisti, da Nandez (in grande condizione), a Rog, da Ionita agli esterni. L'assenza di Nainggolan è una perdita grave, indubbiamente; sarebbe difficile per chiunque pareggiare un forfait di un giocatore delle qualità del belga. Le soluzioni alternative non mancano a Walter Zenga, che individuerà il sostituto di Radja in base al tipo di partita che sceglierà di impostare.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #SampdoriaCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dallo stadio Ferraris su Facebook, Twitter e Instagram.