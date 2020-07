Sampdoria-Cagliari, numeri e curiosità

15 lug 2020

+ -

I PRECEDENTI Sarà il sessantottesimo confronto in Serie A tra sardi e doriani, 24 i successi isolani, 13 liguri, 30 pareggi. Il Doria è la squadra più battuta dal Cagliari in Serie A, ben 24 volte. Occhio, però, alla striscia delle ultime cinque partite disputate nel girone di ritorno, con 4 vittorie sampdoriane e un pareggio, che seguono un filotto di sette pareggi e due affermazioni cagliaritane.

La Serie A 19.20 torna in campo per la giornata numero 32, al "Luigi Ferraris" di Genova i rossoblù di Walter Zenga sono ospiti di una lanciata Sampdoria, a caccia degli ultimi punti salvezza. Fischio d'inizio alle 19.30.

BENE IN AVVIO Solo la Juventus (uno) ha subito meno gol del Cagliari (due) nei primi 15’ di gioco nel campionato in corso.



UN PO' DI EX

Nella Sampdoria c'è mister Claudio Ranieri, totem della storia rossoblù per quel triennio (dal 1989-92) che lo vide consacrarsi con la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. In maglia doriana anche Nicola Murru, prodotto del vivaio cagliaritano, e Albin Ekdal (116 presenze e 8 gol in Serie A con il Cagliari). Anche Walter Zenga è un ex della partita, avendo giocato (dal 1994 al '96) e allenato (nel 2015) sotto la Lanterna blucerchiata.

I DIFFIDATI

Nessuno squalificato per le due squadre, i diffidati sono Ionita, Lykogiannis, Nandez, Simeone, Colley, Ferrari, Linetty, Murru e Vieira.