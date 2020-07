Tecnica e partitelle

13 lug 2020

Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti per iniziare a preparare la sfida di mercoledì contro la Sampdoria (stadio “Ferraris”, ore 19.30). Due i gruppi di lavoro: i rossoblù che ieri hanno accumulato più minuti hanno svolto una seduta di scarico tra palestra e campo. Per gli altri la giornata è cominciata con delle esercitazioni di riscaldamento tecnico e degli esercizi per andare al tiro in porta. In chiusura partitelle a campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Christian Oliva, terapie per Luca Pellegrini. Da valutare le condizioni di Radja Nainggolan, uscito al 30’ del primo tempo di Cagliari-Lecce, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro.

La squadra riscenderà in campo domani pomeriggio.