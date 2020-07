Cragno: “Felice della mia prestazione”

12 lug 2020

Se Cagliari-Lecce è finita senza gol, lo si deve anche alle grandi parate di Alessio Cragno, che ancora una volta ha dimostrato di essere tornato al massimo livello dopo l'infortunio alla spalla. “Sono contento. Mi mancavano il campo e le sensazioni della partita, chiaramente all'inizio si fa fatica, poi più passa il tempo, più la situazione torna alla normalità”.

ANCORA IMBATTUTO

“Se non abbiamo preso gol, lo si deve alla partecipazione di tutti per difendere nel miglior modo possibile. Non incassare reti per un portiere è importante, ma serve anche alla squadra per acquisire maggior fiducia”.

SOGNO NAZIONALE

“La maglia azzurra è un sogno, il fatto che abbiano spostato gli Europei di un anno mi dà più tempo per lavorare e poter dimostrare di meritare la convocazione. La chiamata in azzurro però passa solo attraverso le prestazioni col Cagliari: a questa società devo tutto, mi ha dato fiducia, mi ha fatto esordire in A. Il mio pensiero quindi adesso è concentrato sulla maglia rossoblù”.