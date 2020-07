Zenga: “Abbiamo creato tanto”

12 lug 2020

+ -

Tante occasioni per segnare, da una parte e dall'altra, ma nessun gol. Cagliari-Lecce è finita così con un 0-0 improbabile, dato quel che si è visto in campo. Il tecnico rossoblù Walter Zenga: “Il pareggio è giusto, sia noi che il Lecce abbiamo cercato la vittoria. Poteva finire anche con un 2-2: forse loro hanno avuto le occasioni più evidenti, ma anche noi abbiamo creato tanto. Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra che aveva sempre fatto gol a tutti e dimostrato di rendere difficile la vita a qualsiasi avversario”.

SODDISFATTO DELLA PROVA DELLA SQUADRA

“Abbiamo fatto una buona gara, la squadra ha fatto quel che doveva. Passando a quattro, con Nandez più interno, siamo riusciti ad avere un atteggiamento diverso. Secondo le statistiche, abbiamo tirato 19 volte in porta, avremmo dovuto essere più concreti in area di rigore, ma non è facile conservare sempre la lucidità quando affronti tutti questi impegni in così poco tempo. La nostra porta è rimasta imbattuta, anche per le grandi parate di Cragno, ma non è questione di reparto o di singoli: è tutta la squadra a difendersi e ad attaccare bene. Nainggolan? Ha avvertito un problema al polpaccio”.

PERIODO PARTICOLARE

“Questo è un periodo particolare della stagione, basta guardare i risultati e come si concretizzano. Difficile trovare una squadra compatta ed equilibrata per 90': in un campionato “normale” è possibile apportare qualche correttivo ma qui si gioca una volta ogni tre giorni: un allungo, un contropiede e sei di nuovo scoperto. Più la partita va avanti, più commetti errori di posizione, da sfruttare nella giusta maniera”.