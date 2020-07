Nandez: "Fatto il massimo per vincere"

12 lug 2020

Grande protagonista nella partita pareggiata contro il Lecce, Nahitan Nandez commenta quanto visto alla Sardegna Arena, dove l'uruguayano ha spadroneggiato garantendo quantità e qualità. E per lui anche un record stagionale: ben sei occasioni da gol create. La rete è mancata davvero per un soffio.

BUONA PRESTAZIONE

"Entrambe le squadre hanno giocato una ottima gara, affrontandosi a viso aperto. Abbiamo avuto buone chance per segnare e vincere: volevamo fare nostri i tre punti. Bisogna continuare a lavorare duramente sino all'ultimo giorno di questa stagione".

UN SUPER NANDEZ

"Forse la nascita di mio figlio mi ha dato ulteriore ossigeno. Sto bene, sono felice qui e cerco di fare del mio meglio per aiutare la squadra. Dobbiamo spremere ogni nostra energia per rendere contenti i nostri tifosi, siamo ambiziosi e l'obiettivo sarà quello di arrivare più in alto possibile pensando partita dopo partita".