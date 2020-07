Condividi

12 lug 2020

Cagliari-Lecce, numeri e curiosità

Si torna alla Sardegna Arena, domenica alle 19.30 arriva il Lecce di Fabio Liverani: sfida valida per la 32ª giornata della Serie A 19.20. I PRECEDENTI

Sarà il diciottesimo confronto con i salentini in Serie A: il bilancio è di 7 vittorie e 4 pareggi con 6 sconfitte. Potrebbero arrivare parecchi gol, memori anche della gara di andata (2-2): nelle ultime sette partite in Serie A, infatti, ci sono stati almeno due gol con una media di 3,4 a gara. Serie positiva per il Cagliari tra le mura amiche contro il Lecce, che ha vinto solo una delle ultime otto sfide in Serie A, l'ultima in ordine di tempo. Prima erano arrivati cinque successi rossoblù e due pareggi. Dalla stagione 2016-17, quella dell'ultimo ritorno nella massima serie, il Cagliari ha perso solo una delle dieci partite giocate contro una squadra neopromossa (7 vittorie e 2 pareggi), ma in questo campionato il bilancio contro le formazioni arrivate dalla cadetteria è di 3 pareggi e 2 sconfitte.



QUOTA CENTO PER ZENGA

Il mister rossoblù timbrerà la panchina numero 100 in Serie A. OBIETTIVO "CLEAN SHEET"

Difesa rossoblù in ottima forma dopo il lockdown, l'obiettivo alla Sardegna Arena sarà anche quello di tenere inviolata la porta, cosa che in casa non succede da dieci partite di fila. PERICOLOSI DA FUORI

Nessuno come il Cagliari nei gol da fuori area: i rossoblù vantano il 23% (11 reti su 48 tiri), con ben 8 realizzazioni tra le mura amiche. 



JOAO PEDRO VUOLE IL GOL

Dopo tre partite senza segnare, Joao Pedro vuole ritrovare il sorriso personale e i tre punti: il brasiliano, in 20 gare contro una squadra neopromossa, ha firmato 9 gol, compreso quello dell'andata al "Via del Mare". CHOLITO IN PALLA

Grande condizione e prolificità per Giovanni Simeone, che nel 2020 ha segnato 5 reti in 14 presenze, a -2 dalla quota toccata nel 2019 con 33 partite all'attivo. Da segnalare che l'argentino, nelle ultime due gare, si è visto annullare ben due reti dopo lunga revisione del VAR. STAKANOVISTI DEL GOL

La coppia Joao Pedro-Simeone non è solo ispirata, ma gioca anche tanto: sono loro i due giocatori rossoblù ad essere scesi in campo per più partite (30 a testa), con il brasiliano che è in vetta alla speciale classifica dei minuti di impiego, ben 2668.



RADJA DIETRO MESSI

Nainggolan ha fatto sei gol da fuori area: nei cinque maggiori campionati europei il solo Lionel Messi (otto) ha fatto meglio del belga. Il Ninja segnò all'andata nel 2-2 in terra salentina. PALOSCHI CI RIPROVA

Alberto Paloschi giocò due volte contro il Lecce nella stagione 2011-12, con la maglia del Chievo. Timbrò una doppietta nel primo incontro e servì un assist nel secondo. ESERCITO DI EX

Tanti elementi col passato rossoblù nella rosa del Lecce: Marco Mancosu, Gabriel, Mauro Vigorito, Alessandro Deiola, Panagiots Tachtsidis, Luca Rossettini, Diego Farias, Jacopo Petriccione e mister Fabio Liverani, che militò nelle giovanili del Cagliari agli albori della carriera da calciatore. OCCHIO AL CARTELLINO

Nessuno squalificato nelle due squadre, che avranno i vari Ionita, Lykogiannis, Nandez, Simeone, Petriccione, Rispoli nelle liste dei diffidati.

