Allenamento ad Asseminello

09 lug 2020

+ -

Rientrato nella notte da Firenze, il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La seduta ha visto i rossoblù maggiormente impegnati nella gara del “Franchi” svolgere un lavoro defaticante. Per gli altri esercitazioni di riscaldamento, con e senza palla, e partitelle. Lavori personalizzati per Ceppitelli, Oliva e Pereiro; sempre out Pellegrini.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio per continuare la preparazione in vista della gara di domenica (ore 19.30) contro il Lecce alla Sardegna Arena.