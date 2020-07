Nainggolan: "Pareggio giusto"

08 lug 2020

Come sempre ha guidato il Cagliari con le sue proverbiali doti di qualità e tenacia. Dopo lo 0-0 in casa della Fiorentina, Radja Nainggolan analizza quanto visto all'"Artemio Franchi".

GARA EQUILIBRATA

"Penso che il risultato sia giusto, è stata una partita equilibrata dove entrambe le squadre hanno avuto occasioni: credo sia corretto dire che oggi avrebbe vinto chi sarebbe stato in grado di trovare per primo il gol. Abbiamo avuto alcune opportunità nitide, ci è mancato appunto solo la rete: si è vista però una squadra forte, compatta, che ha saputo soffrire e tenere duro".

IL FINALE DI CAMPIONATO

"Vogliamo migliorare come squadra e costruire una classifica il più bella possibile, pensando partita per partita. Giocare ogni tre giorni non è semplice per nessuno, specie se non si ha una rosa ampia come le big del campionato. Personalmente sto bene, a Cagliari ho ritrovato la gioia di giocare a calcio, sentendomi come quando ero più giovane. Insieme ai miei compagni vogliamo chiudere al meglio questa stagione".