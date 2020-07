Condividi

08 lug 2020

Fiorentina-Cagliari, numeri e curiosità

Appuntamento alle 19.30 di mercoledì con Fiorentina-Cagliari: sfida valida per la 31ª giornata della Serie A 19.20 che avrà l'"Artemio Franchi" come teatro.  I PRECEDENTI

Nelle 77 sfide totali contro i viola, il Cagliari ha ottenuto 23 vittorie. I toscani sono la seconda squadra più battuta dai rossoblù in Serie A, dietro solo alla Sampdoria, KO per 24 volte. Cagliari in scia positiva contro la Fiorentina, battuta tre volte su quattro (con un pareggio) negli ultimi incroci tra Toscana e Sardegna. Lo 0-0 e l'1-1 sono i punteggi usciti più di frequente sulla ruota rossoblù-viola. Il Cagliari, inoltre, è uscito indenne in cinque delle ultime sette gare in casa fiorentina. 



BRAVI AD APPROCCIARE LE PARTITE

Solo la Juventus (uno) ha incassato meno gol di Fiorentina e Cagliari (entrambi due) nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato. Al contrario, il Cagliari è la squadra che ha subito più gol (5) nei minuti di recupero del secondo tempo. SIMEONE DA EX

Il Cholito (10 gol in campionato finora) ha interrotto contro l'Atalanta la serie di gare consecutive con gol all'attivo, con il VAR che gli ha annullato la prodezza in avvio di partita. L'argentino, in viola, ha realizzato 20 gol in 74 partite. RADJA, RICORDI L'ANDATA?

Il Ninja fu grande protagonista nel 5-2 dell'andata, segnando un gol e fornendo tre assist. 



LA FAME DI JOAO PEDRO

Dopo due gare senza reti, il brasiliano vuole tornare protagonista nel tabellino. Ha segnato nelle due gare più recenti contro la Fiorentina. Dovesse trovare il gol al "Franchi", João Pedro diventerebbe il primo giocatore brasiliano a realizzare 18 reti in una singola stagione di Serie A dalla stagione 1998-99, quando Márcio Amoroso realizzò 22 reti in maglia Udinese. LE PRIME VOLTE DI BIRSA E RAGATZU

Sia lo sloveno che il sardo hanno segnato alla Fiorentina il loro primo gol in Serie A, rispettivamente nel 2012 (con la maglia del Torino) e nel 2009.



UN PO' DI STATISTICHE INDIVIDUALI

Joao Pedro è primo tra i rossoblù per tiri totali (62, di cui 30 nello specchio). Sono 7 gli assist di Nainggolan, mentre Cigarini guida la classifica dei passaggi effettuati (1154). Pellegrini è colui che effettua più cross (114) e intercetta più palloni (21), Pisacane respinte difensive (99), mentre Joao Pedro ha subito sin qui 62 falli. IACHINI VS ZENGA

Il bilancio tra i due allenatori parla di due successi per l'attuale tecnico del Cagliari e uno per quello viola. OCCHIO AL CARTELLINO

Prive rispettivamente degli squalificati Pezzella e Carboni, Fiorentina e Cagliari devono fare attenzione ai diffidati: Castrovilli, Duncan, Lirola, Venuti, Vlahovic, Ionita, Nandez e Simeone. 

Tutto su Fiorentina-Cagliari

