Zenga: “A Firenze con lo spirito giusto”

07 lug 2020

Alla vigilia della trasferta di Firenze, il mister Walter Zenga non vuole pensare agli obiettivi finali da raggiungere. “Pensiamo partita per partita. Dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta: poi ci guarderemo in faccia e faremo le debite considerazioni”.

REWIND ATALANTA

“Nei primi 25', in undici contro undici abbiamo avuto le stesse occasioni dell'Atalanta, una squadra con 83 gol all'attivo, e segnato un gol che ci è stato annullato per via di una regola discutibile. Abbiamo retto e non è solo merito di Cragno, ma di tutta la squadra che ha corso molto, così come aveva fatto contro il Bologna. Non è poco, in un momento dove abbiamo diversi giocatori non al massimo sul piano fisico”.

IMPEGNI RAVVICINATI

“Il bello di queste partite così ravvicinate è che se vinci non hai tempo di festeggiare troppo, se perdi non hai tempo di essere troppo triste. Abbiamo giocato 48 ore fa, vedremo chi ha recuperato meglio e chi offre maggiori garanzie”.

ATTENZIONE ALLA VIOLA

“Forse quest'anno non sta trovando la stagione migliore, ma la Fiorentina è un complesso formato da grandi giocatori, basta scorrere la formazione per rendersene conto. Affronteremo i viola con grande attenzione. Questa seconda parte di campionato ha dimostrato che terminata una partita, preparare la successiva è un grosso punto interrogativo: sono tanti i fattori che possono incidere”.

LOTTARE SINO ALL’ULTIMO

“Mi fa piacere che i tifosi abbiano apprezzato la prova di domenica. Una squadra deve dare proprio questa sensazione, di giocarsela con tutti, di impegnarsi allo spasimo anche a risultato acquisito. A nessuno piace perdere però il tifoso apprezza quando vede lottare i propri giocatori, sino all'ultimo. Questo dev'essere lo spirito e così arrivano anche i risultati”.