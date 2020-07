Defaticante e partitelle

06 lug 2020

Mattinata di lavoro per il Cagliari: al Centro sportivo di Assemini la squadra ha iniziato a preparare il match di mercoledì contro la Fiorentina (Stadio “Artemio Franchi”, ore 19.30). Il programma di oggi: i rossoblù che ieri in gara hanno collezionato più minuti hanno svolto un allenamento di scarico in palestra; per tutti gli altri esercizi di riscaldamento con e senza palla e partitelle giocate ad alta intensità su campi ridotti.

Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Christian Oliva. Out Luca Pellegrini (terapie), ancora assente Gaston Pereiro.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio per un nuovo allenamento.