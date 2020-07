Zenga: “In partita sino all'ultimo”

05 lug 2020

Più di un'ora di gioco in dieci contro una squadra come l'Atalanta, reduce da sette vittorie consecutive e qualificata per i quarti finale di Champions; tanto rammarico per il gran gol di Simeone annullato; l'orgoglio di avere visto la sua squadra lottare sino all'ultimo e sfiorare anche il miracoloso pareggio nel finale. Tutto questo nell'analisi della partita di Walter Zenga. “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, gioca a memoria, con oggi ha toccato quota 83 gol all'attivo. Siamo stati bravi, abbiamo tenuto bene, pur concedendo qualcosa alla loro qualità, come è normale che sia; ma non dimentichiamo che entro la prima mezz'ora abbiamo subito due mazzate non da poco. Cragno è stato bravissimo, ha dimostrato di essere tornato su grandi livelli, c'è stata anche un pizzico di fortuna ma la buona sorte bisogna sapersela meritare”.

RIMPIANTO PER IL GOL ANNULLATO

“Il rammarico maggiore è senz'altro legato alla rete di Giovanni annullata per un cavillo del regolamento. Se fosse stato un gol un po' trovato magari sarebbe stato meno pesante per noi, vedersi invalidare una prodezza del genere invece ha fatto male”.

NESSUN RIMPROVERO ALLA SQUADRA

“Non ho alcuna critica da muovere ai ragazzi. La squadra c'è, l'ha dimostrato anche oggi, è riuscita a rimanere in partita sino all'ultimo e alla fine, con un paio di contropiede, se avessimo avuto un pizzico in più di lucidità, poteva finire anche in altro modo. Stiamo vivendo tutti un momento particolare: non è semplice mantenere la concentrazione giocando due volte in una settimana, in piena estate”.

I RECUPERI DI KLAVAN E FARAGO'

“Due rientri importanti. Ci danno più alternative di variare le situazioni di gioco e avere maggior spinta e cambi all'interno della partita”.

LA GIUSTA MENTALITA'

“Il risultato non cambia di una virgola la mia visione del calcio. Ho visto la squadra giocarsela sino all'ultimo e alla fine uscire dal campo arrabbiata ma a testa alta. Questo è sempre quel che deve accadere, significa possedere la mentalità giusta”.