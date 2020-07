Cragno: "Prestazione da squadra"

05 lug 2020

Soddisfazione per la prestazione gagliarda ma anche rammarico per un pareggio che, con un pizzico di fortuna in più, poteva arrivare a buon diritto. Alessio Cragno guarda al bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-1 contro l'Atalanta, che ha mostrato i rossoblù e il loro portiere su ottimi livelli.

TANTE NOTE LIETE

"Abbiamo fatto una prestazione da squadra, non è semplice per nessuno giocare contro l'Atalanta, la squadra forse più in forma del momento, farlo in inferiorità numerica per 60' è ancora più proibitivo. Abbiamo dimostrato di essere forti come collettivo, ci siamo costruiti le occasioni per pareggiare, credo che oggi il Cagliari si porti a casa molti appunti positivi".

VERSO LA MIGLIORE FORMA

"Sto crescendo, credo sia sempre una questione di condizione fisica. Purtroppo, tra infortunio della scorsa estate e lockdown, ho saltato 8 mesi sui 10 di questa lunga stagione. Più giochi e più trovi le sensazioni migliori, che chiaramente mi mancavano".