Cagliari-Atalanta, numeri e curiosità

05 lug 2020

I PRECEDENTI Sarà in totale il trentaduesimo confronto tra Cagliari e Atalanta in terra sarda, 18 le vittorie rossoblù e 5 quelle nerazzurre, con 8 pareggi. In Serie A sarà la ventiseiesima sfida, al momento i successi sardi sono 14 con 4 orobici e 7 pareggi. 

Si torna in campo alla Sardegna Arena, dove domenica alle 19.30 arriverà la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per i ragazzi di Walter Zenga un'altra prova di spessore in questa fase conclusiva della Serie A 19.20.

TANTE SFIDE DA RICORDARE A cominciare dalla Serie B 1931-32 con il 3-0 cagliaritano firmato da Ostromann (doppietta) e Filippi. Nella prima stagione in Serie A del Cagliari arrivò uno 0-1 con gol dell'atalantino Magistrelli, mentre la prima vittoria in Serie A arriverà nel campionato 1966-67 per 3-1.

IL MOMENTO DEL CHOLITO Giovanni Simeone ha segnato in quattro gare consecutive, prima volta in carriera. Inoltre, è il primo giocatore della Serie A ad aver trovato la rete in tutti i 12 mesi dell'anno.

LA SUPER COPPIA Joao Pedro e Simeone entrambi in doppia cifra, non succedeva dal 2008-09 (Jeda e Acquafresca). La coppia argentino-brasiliana è già nella storia rossoblù: con 27 reti complessive, è davanti a Riva-Rizzo (21), Dely Valdes-Oliveira (25), Tovalieri-Muzzi (22), Acquafresca-Jeda (25).



NAINGGOLAN VEDE LA DEA

Tre gol in 15 partite contro l'Atalanta per Radja Nainggolan, ma mai in Sardegna: due a Bergamo e una in maglia rossoblù, ma sul campo di Trieste. Sono inoltre 7 gli assist del Ninja in questo campionato, a -2 dal suo record del 2017-18 con la maglia della Roma.

RICORDI DOLCI PER TANTI

Valter Birsa esordì in A nel settembre 2011 e ha i nerazzurri come vittima prediletta: tre reti in 12 partite. Marko Rog segnò ad agosto 2017 contro l'Atalanta il suo primo gol in Serie A, quando militava nel Napoli. Esordio nella massima serie contro gli orobici anche per Fabio Pisacane (settembre 2016) e Artur Ionita (agosto 2014). Per il napoletano la prossima sarà la centesima presenza da titolare in Serie A (su 105 totali).

LA SCIA DI ZENGA

Una vittoria e tre pareggi per Walter Zenga, che non ha mai perso contro Gian Piero Gasperini. Il ruolino contro l'Atalanta è invece di un successo, un pareggio e due sconfitte. Gasperini ha invece 7 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte contro il Cagliari.

SQUALIFICATI E DIFFIDATI

Cagliari privo di Luca Pellegrini, nessuno squalificato per l'Atalanta. I diffidati: Ionita, Simeone e Palomino.