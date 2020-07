Novità per gli abbonati

04 lug 2020

+ -

Il Cagliari Calcio comunica una novità importante dedicata a tutti gli abbonati rossoblù, per quanto riguarda l'utilizzo dei voucher adottati in sostituzione dei non più validi abbonamenti sottoscritti per la stagione 19.20, in ottemperanza al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27.

I voucher potranno essere utilizzati 24 ore dopo il riscatto per l’acquisto, in un'unica soluzione e fino ad esaurimento scorte, di abbigliamento della stagione 19.20 presso gli store del Largo Carlo Felice e Piazza L'Unione Sarda, vedendo raddoppiato il valore del proprio voucher.

Avere il proprio voucher è semplice: basta collegarsi sulla piattaforma di TicketOne e seguire le istruzioni. C’è tempo sino al 25 luglio.